Venerdì 27 Gennaio 2023, 05:50

Altra giornata di sondaggi di mercato ieri per la Viterbese, mentre arriva la tegola Mungo. Nel frattempo la società indice una conferenza stampa per il prossimo 2 febbraio.

Con ogni probabilità Domenico Mungo sarà assente in occasione della prossima partita interna di dopodomani contro la Juve Stabia dopo l’infortunio patito a Pescara che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco dopo appena un quarto d’ora. Il centrocampista potrebbe saltare anche le prossime partite che vedranno i gialloblù impegnati mercoledì 1° febbraio sul terreno di gioco del Latina, nel turno di campionato infrasettimanale, e la domenica seguente allo stadio Enrico Rocchi contro il Monopoli nel primo di due impegni casalinghi consecutivi. L’augurio è ovviamente che il giocatore riesca a bruciare le tappe e affretti i tempi di recupero.

Intanto ieri c’è stata una nuova giornata di sondaggi di mercato, restano aperte le piste legate ai due giocatori dell’Avellino, Claudiu Micovschi e Marco Garetto. La società di via della Palazzina ha fatto anche un sondaggio per la punta esterna classe 1999 Gabriele De Nuzzo della Fermana. Finora però non si è arrivati a nulla di concreto, per cui dopodomani non ci sarà nessun nuovo acquisto disponibile in vista della partita contro la Juve Stabia che la Viterbese deve assolutamente vincere per continuare ad alimentare le proprie speranze di salvezza. Con i 2 punti di penalizzazione inflitti giovedì scorso, che la società sta cercando di farsi restituire, il gap con le altre squadre che si trovano nella zona retrocessione è infatti ulteriormente aumentato.

La priorità della società gialloblù resta anche quella di sfoltire la rosa, visto che al momento a fare le valigie sono stati solamente il portiere Ermanno Fumagalli che è passato al Messina ad inizio gennaio e l’attaccante Marco Simonelli che è andato a giocare in Serie D con la Flaminia Civita Castellana.

La partita con la Juve Stabia sarà diretta da Michele Giordano di Novara. Il fischietto piemontese ha già arbitrato la Viterbese nella stagione 2020-21 quando i gialloblù si imposero per 2-0 allo stadio Enrico Rocchi contro la Turris. Meno fortunato l’ultimo precedente invece che vide il 5 dicembre 2021 la Viterbese soccombere sempre in casa contro la Virtus Entella per 5-2. Durante questa stagione Giordano ha già arbitrato a Viterbo in occasione del ritorno allo stadio Enrico Rocchi del Monterosi nella partita tra i biancorossi e il Monopoli.

Intanto la società ha indetto una conferenza stampa per giovedì prossimo. Durante l’incontro il presidente Marco Romano, l’amministratore unico Giuseppe Capozzoli e il nuovo direttore sportivo Carlo Musa illustreranno le linee programmatiche della società di via della Palazzina da qui alla fine della stagione in corso. In questa occasione verrà fatto anche il punto della situazione sull’esito della finestra relativa al calcio mercato invernale.