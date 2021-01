Anas, chiusa in orario notturno la galleria Montelungo

RIETI - Continua l’attività di ammodernamento degli impianti tecnologici, avviata da Anas lungo le strade statali di competenza.

Nella galleria Montelungo sulla statale 79 “Ternana” verranno effettuati i lavori di adeguamento dei nuovi impianti di illuminazione a led.

Gli interventi, fanno parte del piano Greenlight, il progetto che riguarda la rete Anas che comporta la sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti con Led di ultima generazione con l’obiettivo di ridurre i consumi e migliorare la gestione degli impianti di illuminazione, ma anche di innalzare i livelli di sicurezza all’interno delle stesse gallerie, potenziando la visibilità e la qualità di diffusione delle luci artificiali.

Per consentire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza il transito tra i km 12,570 al 20,860 sarà interdetto nella fascia oraria 17.00 / 5.30 fino al 5 febbraio.

Il percorso alternativo per tutti i mezzi provenienti da Terni e diretti a Rieti prevede l'uscita dalla SS 79 bis al km 7,950 (rotatoria) e l' imbocco della S.P. 1 con percorrenza della stessa fino a via Montisola e re immissione sulla SS 79 "Ternana" al km 12,570 utilizzando lo svincolo di Greccio.

Il percorso alternativo per i tutti i mezzi, provenienti da Rieti e diretti aTerni prevede l'uscita dalla SS 79 al km 12,570 (svincolo di Greccio) l'imbocco di via Montisola e la percorrenza della S.P. n.1 con re immissione sulla S.S. 79 bis in corrispondenza della rotatoria al km 7,950.

