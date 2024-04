Dal 15 aprile la chiusura di via Tancia per i lavori che dureranno 8 mesi. Ecco i percorsi alternativi

RIETI - La Polizia Locale del Comune di Rieti ricorda che dalle ore 10 di lunedì 15 aprile 2024 sarà chiusa al traffico via Tancia per consentire la demolizione del vecchio ponte sul fiume Turano e la successiva ricostruzione del nuovo Ponte, nell’ambito dei lavori di potenziamento e miglioramento dello svincolo Rieti Ovest.

Da lunedì 15 aprile, quindi, saranno in vigore percorsi alternativi.

Viabilità in entrata a Rieti da Poggio Fidoni gli utenti dovranno percorrere la strada statale 4 raccordo Terni-Rieti dall’ingresso dello svincolo Rieti Ovest e in direzione Rieti percorrendo l’uscita della Nuova Rampa per direzione Rieti Centro. Inoltre i mezzi superiori a 3,5 ton dovranno obbligatoriamente percorrere la strada statale 4 raccordo Terni-Rieti perché all’intersezione tra via Tancia e via Pistignano sarà posto un divieto di transito per i mezzi superiori a 3.5 ton ad eccezione dei residenti.

Viabilità in uscita da Rieti in direzione Poggio Fidoni/Contigliano e Terni.

Il traffico sarà deviato in via Loreto Mattei fino al sottopasso ferroviario per poi prendere via Lungovelino Don Giovanni Olivieri fino all’incrocio con via Fratelli Sebastiani, che consente di riprendere il viale alberato della vecchia Salaria in direzione Roma per poi proseguire su via Pistignano con indicazione Terni.

I lavori avranno una durata di otto mesi.