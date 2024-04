Hotel chiuso e multato a Roma: non registrava gli ospiti e non versava la tassa di soggiorno

Non aveva comunicato i nomi degli ospiti per questo un hotel a Roma, in zona Aurelia, è stato denunciato e chiuso ieri dalla polizia locale. Il titolare della struttura ricettiva, già oggetto di controlli e prescrizioni, non aveva rispettato gli obblighi impartiti in precedenza.

Furti di valigie ai turisti: presa la banda degli hotel. I colpi fra le comitive nelle hall

Coppia trascorre un weekend «a sbafo» a Treviso, quasi 300 euro tra hotel e ristorante. Poi i due scappano senza pagare

La multa e le irregolarità

Dovrà pagare una multa di 7 mila euro per la mancanza dell'autorizzazione. Gli agenti hanno messo i sigilli alle 36 camere per numerose irregolarità. L’aumento della capacità ricettiva rispetto a quella autorizzata, il mancato versamento della tassa di soggiorno, l’omessa comunicazione del cambio di amministratore, la mancata trasmissione telematica degli arrivi alla Regione Lazio, l’assenza di un percorso antincendio e la carenza dei requisiti igienico sanitari sono solo alcuni dei motivi della chiusura.