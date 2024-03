Vacanze di pasqua sempre più vicine: ecco la chiusura delle scuole in ogni regione

Le vacanze di pasqua sono in arrivo e migliaia di studenti stanno facendo il conto alla rovescia per la seconda “pausa” di questo anno scolastico. Questi saranno giorni non solo per svagarsi e riposarsi ma anche per potersi mettere sotto con lo studio e passare l'anno scolastico. Ma quali saranno le date di chiusura?

Vacanze di Pasqua 2024, quando chiudono le scuole nel Lazio

Le date delle vacanze

L’ultima parte dell’anno è sempre la più complicata per gli studenti: c’è chi deve recuperare una o più materie e chi dovrà addirittura fare uno sforzo in più per cercare di accedere all’esame di Stato in programma il prossimo giugno.