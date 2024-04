Si definiscono i dettagli in vista della chiusura dei ponti del Macelletto e via Velinia

RIETI - Il sindaco Daniele Sinibaldi ha incontrato insieme al dirigente alla Polizia Locale i tecnici di Anas e delle ditte incaricate della realizzazione della viabilità alternativa in vista delle variazioni al traffico necessarie alla realizzazione dei nuovi ponti del Macelletto e via Velinia. Il sopralluogo è stato utile, oltre che alla verifica del lavoro svolto fino ad ora, per fare il punto sulla viabilità provvisoria e sperimentale che verrà adottata non appena sarà terminata l’asfaltatura di tutte le strade interessate e sarà apposta la necessaria segnaletica orizzontale e verticale per permettere agli automobilisti di affrontare il percorso in tutta sicurezza e potendo usufruire delle informazioni necessarie.

