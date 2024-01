Mercoledì 24 Gennaio 2024, 00:10

RIETI - Raid notturno dei ladri tra domenica sera e lunedì, con una serie di furti tra Poggio Mirteto Scalo e Forano. Prese di mira una serie di attività commerciali ed una casa, dalla cui rimessa è stata rubata un’autovettura, poi ritrovata.

A Poggio Scalo, dopo aver forzato il cancello sulla strada 313 Ternana, davanti la lavanderia “Super wash”, i ladri hanno rotto la porta d’ingresso della tintoria, asportando alcuni capi (soprattutto giubbotti) che erano dei clienti. Non contenti, la banda di malviventi - con ogni probabilità un gruppo nutrito - ha poi rubato nel vicino deposito-rivendita di legnami, portando via un camioncino, diverse taniche di gasolio e un computer dagli uffici. Successivamente, hanno divelto le porte di un ristorante, momentaneamente chiuso per lavori di ristrutturazione, senza portare via nulla e poi, dalla rimessa di una abitazione non lontana, una Renaut Clio. L’auto è stata ritrovata, abbandonata, più tardi a Forano, non lontano dall’attività, anch’essa visitata dai ladri, dove sono state rubate in una rivendita alcune stufe a pellet.

L’amara scoperta con la conta dei danni per le effrazioni e dei beni asportati, alle prime ore della mattina, alla riapertura delle varie attività da parte dei titolari, i quali hanno subito chiamato i carabinieri (foto d’Archivio) della compagnia di Poggio Mirteto per i sopralluoghi e poi si sono recati in caserma per sporgere denuncia contro ignoti, con l’auspicio che, dopo le indagini dei militari, si possa dare un nome e un volto ai responsabili dei furti.