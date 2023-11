Venerdì 10 Novembre 2023, 00:10

RIETI - Sono stati visti scavalcare la recinzione di una villa, i cui proprietari erano in quel momento assenti dall’abitazione. L’episodio è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì a Torano di Borgorose. A dare l’allarme è stata una signora che passava casualmente nella zona. La donna ha avvisato alcuni amici che con il passaparola si sono precipitati nei pressi della villa. In pochissimo tempo, una ventina di persone, chi a piedi, chi con la propria auto. hanno circondato la villa con l’intento di bloccare i malviventi. Sul posto si è recato anche uno dei familiari del proprietario della villa che, insieme ad alcuni cittadini, hanno poi perlustrato il giardino dell’abitazione. Dei malviventi però non se ne ha avuto traccia. I ladri, forse spaventati dal trambusto, si sono dileguati.

Quello che abbiamo raccontato è solo l’ultimo episodio di una serie di incursioni ladresche - alcune andate a segno, altre solo tentate - che da giorni, ormai, si ripetono nell’intera zona del Cicolano, con le frazioni di Corvaro, Torano, Santo Stefano, Borgo San Pietro e Grotti di Cittaducale che risultano essere i paesi più colpiti, anche per la vicinanza di questi luoghi alle rete autostradale e che li rende, di fatto più appetibili per i blitz dei laadri e, al tempo stesso, meno sicuri. E non è un caso che sempre più cittadini, in questi ultimi giorni, si stanno rivolgendo a ditte specializzate per dotare le proprie abitazioni di allarmi, mentre tra le forze dell’ordine, carabinieri in primis, è massima l’allerta.

Un’allerta che ha coinvolto anche le istituzioni locali, tanto che il sindaco di Borgorose, Mariano Calisse, ha contattato tutti i sindaci del territorio e la Prefettura, raggiungendo un’intesa per chiedere la convocazione di un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di approfondire gli episodi accaduti e mettere in patto le possibili misure di contrasto e prevenzione. «E’ una situazione difficile - ha detto Calisse - che ci sta privando della serenità, ma come sempre in queste situazioni ci vuole calma e lucidità. Naturalmente - ha aggiunto il primo cittadino di Borgorose - il comando dei carabinieri sta facendo il massimo sforzo che sarà anche intensificato in quetsi giorni. Tutto questo in una situazione resa ancora più difficile dal territorio vasto e composto da tante frazioni».