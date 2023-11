Lunedì 6 Novembre 2023, 00:10

RIETI - Nuova ondata di furti nel Cicolano: i ladri entrano anche con i proprietari in casa ed è di nuovo caccia all’Audi S3 di colore nero. Colpi messi a segno a Corvaro di Borgorose, Borgo San Pietro e un tentativo a Grotti. In alcuni casi, i malviventi sono stati visti allontanarsi in auto. Massima attenzione dalle forze dell’ordine, polizia e carabinieri, nel Cicolano e in Sabina, per alcuni furti messi a segno con ogni probabilità dalla banda dell’Audi nera.

Gli episodi. A Corvaro di Borgorose, da quantificare il bottino. In un caso i ladri sono stati visti fuggire dopo un accidentale faccia a faccia con il proprietario di casa. Tra i colpi più consistenti, quello messi a segno a Borgo San Pietro - frazione di Petrella Salto - dove i malviventi si sono messi all’opera a caccia di denaro e contanti. Una volta nell’abitazione, dopo aver rovistato ovunque, hanno portato via una cassaforte murata con denaro e preziosi. Un’operazione con arnesi idonei, entrando con attrezzi da taglio.

A Grotti di Cittaducale, è stato registrato un tentativo di furto, con i ladri disturbati e messi in fuga da un allarme. Ad effettuare controlli e sopralluoghi sono stati i carabinieri.

Le indagini. A quanto pare, la banda è composta da cinque soggetti che, da alcune settimane, viene ritenuta responsabile di numerosi furti nel Cicolano e in Sabina, passando per Rieti. Al vaglio dei carabinieri non solo le testimonianze delle persone del luogo e gli elementi raccolti nei sopralluoghi. Visionate, dove presenti, le immagini degli impianti di sicurezza e videosorveglianza che hanno filmato il passaggio del veicolo anche se, dai riscontri incrociati, la vettura nera è risultata possedere targhe rubate.