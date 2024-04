Lunedì 22 Aprile 2024, 07:00

PERUGIA - Un portone aperto in pochi secondi, e la paura che torna forte. Perché solo il caso ha voluto che quei due ladri, una volta varcato l’ingresso, non si siano recati verso qualche abitazione da assaltare. Magari dopo aver verificato, suonando preventivamente i citofoni da fuori, quale appartamento fosse al momento libero dalla presenza dei suoi proprietari e dunque da “visitare”.

Succede a San Sisto, nel tardo pomeriggio di sabato. Il caso però vuole che i due banditi trovino sulla loro strada una donna, inquilina del palazzo, che sta rientrando in casa e sta per salire in ascensore. La donna si accorge tanto dell’armeggiare dei due quanto della loro successiva irruzione, ma la sua presenza impedisce ai banditi di portare a termine una qualunque azione criminale. È lei stessa a raccontarlo, non solo ai vicini di casa una volta che l’emergenza si è conclusa, ma anche attraverso i social network con l’intento, come accade in questi casi, di fare in modo che più persone possibile prestino la massima attenzione. «Ore 19.35 a volto scoperto: sono due persone dell'est - il racconto della donna attraverso la pagina Facebook “Sei di San Sisto se...”- . ero sola, hanno forzato ed aperto in 6 secondi di numero il portone d'ingresso del mio palazzo mentre stavo salendo la spesa in ascensore. Loro pensavo non ci fosse nessuno» e invece poi si accorgono della presenza della donna e decidono di uscire. Con calma, per evitare di dare nell’’occhio. La donna cerca anche di capire in quale direzione stiano andando ma si tiene giustamente e comprensibilmente a debita distanza. «Ma se al posto mio ci fosse stato un ragazzino? O un anziano che vive solo? - si domanda la donna - è intervenuta la polizia ma davvero non si vive più».

Un quartiere sicuramente preda dei ladri, che almeno negli ultimi due anni hanno colpito in parecchie situazioni. Un quartiere quindi in cui l’attenzione dei residenti per questo fenomeno è particolarmente alta.

Tanto che non più tardi di qualche giorno fa in un’altra zona di San Sisto una residente ha lanciato l’allarme per due giovanissimi che sono riusciti a entrare in un condominio e stavano tentando di forzare la porta di un appartamento al settimo piano. Sono riusciti a scappare prima dell’arrivo dei carabinieri.