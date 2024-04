Mercoledì 24 Aprile 2024, 09:27

LA PROTESTA

«Assenza di manutenzione e ora anche furti e droga. Ci sentiamo dimenticati». Si alza il tono della protesta degli abitanti della palazzina Ater di via della Cooperazione 43. Da mesi stanno lamentando una serie di problematiche all'interno dell'immobile che non trovano ancora una soluzione. Ora però la questione si fa più seria «perché sottolineano non ci sentiamo più sicuri». Negli ultimi tempi, in particolare, si sono registrati una serie di episodi per cui sono preoccupati.«Sono state rubate le batterie delle auto raccontano - Sono sparite da un'automobile parcheggiata all'interno del garage e da un furgoncino che si trovava nelle pertinenze. E' stata rubata anche una lampadina dell'impianto che regola l'illuminazione generale dell'area. Oltre i furti abbiamo trovato le prove che qui vengono a drogarsi. Questa mattina (ieri ndr) abbiamo rinvenuto infatti una siringa sporca di sangue. La situazione sta diventando insostenibile, abbiamo paura a scendere nei garage». Due residenti, che si stanno facendo portavoce delle lamentele, ritengono che lo stato di degrado dell'immobile favorisca anche questo genere di fatti. «Lunedì raccontano le due donne abbiamo scritto anche al sindaco, dopo aver cercato nelle scorse settimane un'interlocuzione con la Regione e con l'Ater».Nella mail denunciano, tra l'altro, infiltrazioni d'acqua nei garage che corrono vicino all'impianto elettrico e provocano muffe, lo stazionamento dei piccioni nei terrazzi degli appartamenti sfitti che determinano anche problemi di carattere igienico-sanitario. «Non possiamo neanche aprire più le finestre di casa raccontano e ora con l'arrivo del caldo diventa davvero problematico». Il problema più importante, dal punto di vista "strutturale" è quello dell'ascensore. Nell'immobile abitano diverse persone anziane e malate che ne usufruiscono. «Sono mesi che lamentiamo il mal funzionamento dell'ascensore - denuncia una residente - nelle scorse settimane c'è stata una riparazione ma o non è stata sufficiente oppure è stata eseguita male, sta di fatto che a tutt'oggi l'ascensore continua a non funzionare bene. Sono mesi che stiamo lamentando le stesse cose. L'ascensore al momento è una delle priorità: va riparato e anche in fretta. Siamo pronti a un'azione eclatante come quella di non pagare più gli affitti pur di farci ascoltare». Tra le altre problematiche c'è anche la questione del taglio dell'erba visto che l'immobile sorge vicino a un ampio giardino. «L'erba aggiungono è molto alta e viene tagliata solo due volte l'anno. L'arrivo della bella stagione ora ci mette pensiero. Siamo esasperati: è ora che qualcuno intervenga».