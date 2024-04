Domenica 28 Aprile 2024, 07:43 - Ultimo aggiornamento: 07:45

Ponti del 25 Aprile e del 1 maggio: torna l'allarme per i furti nelle abitazioni. Velocissimi, i "soliti ignoti" scardinano le inferriate oppure si introducono senza colpo ferire utilizzando "chiavi magiche" capaci di fare girare le serrature più comuni. Una raffica di colpi è stata segnalata nei quartieri residenziali semicentrali, in particolare a Monteverde. Il sospetto è che qui ad agire siano tornate le bande di ladri georgiani che battono determinate zone della città in alcuni periodi dell'anno, sfruttando le informazioni e "basisti" tra i criminali comuni. E questa volta sarebbe di nuovo il "turni" di questo fazzoletto di città abbarbicato fin sul Gianicolo.

I RAID

È successo la sera del 24 aprile in via Damaso Cerquetti, a pochi passi da viale dei Quattro Venti. Qua alle 22 di sera in due con i passamontagna si sono introdotti in un piano terra le cui finestre erano protette delle griglie in ferro ancorate agli infissi, puntualmente scardinati con un piede di porco. Le telecamere interne all'appartamento hanno ripreso il raid in tutte le sequenze. La stessa tecnica era stata usata poco prima in un palazzo in viale dei Colli Portuensi, nei comprensori all'altezza del circolo del Padel. Anche qui una telecamera ha immortalato l'incursione. «Ma purtroppo - spiega la padrona di casa - nei video sono inquadrati personaggi con i volti coperti, difficile risalire alla loro identità».

Altro raid in un primo piano di via del Casaletto, intorno alle 21,35 della sera. E pure in questo caso inferriate divelte. L'allarme è rimasto muto, impotente: «Si erano scaricate le batterie e la sirena non ha funzionato, né l'impianto purtroppo ci aveva segnalato la necessità di ricarica», allargano le braccia i proprietari. Non distante, però, in un'altra abitazione l'allarme è entrato regolarmente in funzione, sono subito arrivati i carabinieri e i ladri sono scappati.

ANZIANA AGGREDITA

Enorme la paura per una signora anziana aggredita e vittima di un furto un mese fa in via Biagio Pallai, stradina con accesso privato alle auto che dai Colli porta a via Jenner. La notizia è rimbalzata sul gruppo Fb di quartiere: «I ladri erano dentro, mia madre è rientrata ed è stata aggredita da tizi con il volto travisato da passamontagna neri, e mazzetta da lavoro in pugno», ha spiegato la figlia. Le forze dell'ordine sono state allertate. L'antifurto migliore, spesso, però, sono i vicini di casa pronti a dare l'allarme in caso di persone o rumori sospetti. Ma anche loro in questi giorni di vacanza potrebbero non esserci,