Successo a Forano per i campionati nazionali assoluti paralimpici: «Orgogliosi»

RIETI - In una giornata caratterizzata da temperatura estiva e da una stupenda cornice di spettatori e sostenitori provenienti da ogni parte d’Italia, il velodromo internazionale “Aldo Denaro” di Forano ha ospitato domenica scorsa i campionati nazionali assoluti paralimpici con l’assegnazione delle maglie tricolori per le categorie B e C.

La manifestazione, organizzata con la collaborazione della società sportiva Nuova Ciclisti Forano, ha registrato la presenza di circa trenta atleti di alto spessore agonistico che si sono sfidati nelle discipline dei 500 metri con partenza da fermo e dell’inseguimento individuale sui percorsi di tre e quattro chilometri. Dopo le premiazioni atleti e accompagnatori hanno concluso la giornata con un pranzo offerto dagli organizzatori.

Soddisfatto il presidente della Nuova Ciclisti Forano, Stefano Bernardinetti: «Siamo orgogliosi di essere riusciti a realizzare un evento nazionale così importante che premia il lavoro costante della nostra società.

Siamo una piccola realtà ma dedichiamo impegno e tanta attenzione al ciclismo, soprattutto a quello giovanile. Vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale che ci ha supportato in tutto, così come la Regione Lazio ed i sostenitori che hanno contribuito alla realizzazione di questi campionati nazionali e soprattutto la Commissione Nazionale Paralimpica che ci ha dato fiducia assegnandoci un evento di questa importanza».