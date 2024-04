Mercoledì 1 Maggio 2024, 00:10

RIETI - Sta per finire l’attesa: dieci giorni ancora e si conosceranno le squadre dei candidati, con gli aspiranti sindaci che l’8 e 9 giugno si sottoporranno al giudizio degli elettori nei 45 Comuni del Reatino, chiamati a rinnovare le amministrazioni comunali. Il 10 e 11 maggio, si presentano le liste con le candidature a sindaco e a consigliere comunale.

Le scelte. In vista dell’appuntamento, c’è fermento ormai ovunque. Da Poggio Mirteto, il Comune più grande tra quelli chiamati al voto, fino al Comune più piccolo, che è Micigliano. Partendo dalla cittadina mirtense, a oggi, le liste “ufficializzate” sono due, quella a sostegno del sindaco uscente, Giancarlo Micarelli, e quella guidata da Andrea Arcieri, già vicesindaco nelle giunte Rinaldi e Refrigeri. A Cantalupo, tenta la rielezione Paolo Rinalduzzi, che dovrà vedersela, probabilmente, con altre due liste: quelle di Loredana Biagioni e di Lamberto Bianchi, su cui si aspetta l’ufficialità. A Montopoli di Sabina, saranno almeno tre le liste: quella del sindaco uscente Andrea Fiori, quella di Francesca Domeniconi, che in settimana ha ufficializzato la sua candidatura, e quella di Ramona Gentili. Poggio Catino candiderà Paolo Lelli da una parte e Antonio Favetta dall’altra, ma potrebbe vedere una terza lista con l’attuale vicesindaco Antonino Tomaselli. A Poggio Nativo, Veronica Diamilla parrebbe doversela vedere con Gianluca Vagni.

Il ritorno. A Forano, l’ex parlamentare Oreste Pastorelli si confronterà con Gianluca Farina, attuale vicesindaco. A Casperia, saranno due le liste: a sfidarsi, due ex sindaci, Stefano Petrocchi, che ha in lista l’attuale primo cittadino Marco Cossu e Giancarlo Sileri (in lista con lui, un altro ex sindaco, Gastone Bianchetti). A Greccio, il sindaco uscente Emiliano Fabi sfiderà Antonio Rosati e Alessio Fazi. A Contigliano, Paolo Lancia tenta il secondo mandato ma dovrà vedersela con Francesca Garbini e, forse, una terza lista (Roberto Giocondi?). A Roccantica, si va verso una lista unica con Alberto Sciarra, così come a Tarano con Miranda Glandarelli. A Leonessa, Gianluca Gizzi si ricandiderà, come a Montasola Vincenzo Leti, Giulio Falcetta a Magliano Sabina, Michela Cortegiani a Mompeo, Egisto Colamedici a Selci: tutti sindaci uscenti che aspettano gli sfidanti. Non è dato sapere se, anche quest’anno, nei Comuni sotto i mille abitanti (dove non occorrono le sottoscrizioni), si possa ripresentare il fenomeno delle tristemente “famose” liste civetta o liste fantasma che dir si voglia, con persone sconosciute nei paesi, composte perlopiù da militari che aspirano più che ai voti a godere dei giorni di licenza elettorale.