Fara Sabina, atti vandalici nella scuola di Borgo Quinzio e Corese Terra: oggi istituto chiuso

RIETI - Porte delle aule rotte, scarichi dei bagni otturati, estintori “scaricati” a terra. Sono solo alcuni dei tratti del gesto vandalico che questa mattina, si sono ritrovati davanti docenti e personale della scuola elementare e media di Borgo Quinzio e Corese Terra, quadrante nord-est del Comune di Fara Sabina. Un atto che ha provocato danneggiamenti importanti agli interni del plesso, a tal punto da obbligare la dirigenza dell’istituto comprensivo a tenere chiusa la scuola, che proprio oggi, al pari degli altri plessi del territorio, si apprestava a riaprire i battenti dopo il lungo ponte delle festività del 25 aprile e del primo maggio.

Con conseguenti disagi per gli oltre 100 studenti iscritti alle elementari e alla media del plesso del nord-est, sulla cui riapertura permangono dubbi anche per la giornata di domani.

In queste ore, infatti, è in corso un sopralluogo da parte dell’amministrazione comunale, con il sindaco Roberta Cuneo e l’assessore alla scuola Tony La Torre giunti immediatamente sul posto, assieme ai vertici dell’istituzione scolastica, per valutare e quantificare l’entità dei danni e stabilire le procedure di somma urgenza per la messa in sicurezza degli interni della scuola.

Immediata anche la denuncia sporta ai carabinieri della stazione di Passo Corese, che ora indagano sugli accadimenti. Al momento non è dato sapere quando gli ignoti vandali siano entrati nella scuola, chiusa da quasi una settimana, ma sono molti gli elementi che lasciano ipotizzare che il gesto sia avvenuto la scorsa notte.