Rieti, auto si scontra con un cinghiale

RIETI - Ennesimo incidente stradale causato da fauna selvatica in via dell’Industria a Borgo Velino. Questa volta a causare il sinistro è stato l’attraversamento di un cinghiale. L’animale è stato investito da un’autovettura in via dell’Industria causando danneggiamenti alla parte anteriore del mezzo. Nessuna conseguenza per il conducente. Solo nei giorni scorsi si era verificato l’investimento di un lupo. Un tratto di strada in cui – nonostante la segnaletica di pericolo che indica il possibile attraversamento di fauna selvatica – continuano a verificarsi numerosi sinistri. Carabinieri sul posto per rilievi e accertamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA