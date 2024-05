Alcli, bilancio approvato all'unanimità. Santina Proietti ai soci: «Siete la nostra energia»

RIETI - In una gremita sala riunioni della Casa di Accoglienza, si è svolta lunedì l'annuale Assemblea dei Soci dell'Alcli Odv per l'approvazione del bilancio 2023.Il verbale assembleare è stato redatto dal segretario scelto dal Presidente e approvato dall’Assemblea, l’Avv. Federico Fiocco, volontario consigliere dell’associazione.

Nell'arco del pomeriggio dalle 16.30 fino alle 19.30, i soci hanno potuto valutare l'attività di un intero anno dell'associazione attraverso puntuali relazioni e slide informative.«Talvolta i numeri e le cifre di un bilancio fanno pensare ai conti e ai soldi, ma dietro ad un bilancio c’è un mondo di relazioni umane, un mondo di volti e ogni volto è una storia – ha commentato la Presidente Santina Proietti ai numerosi soci presenti – dietro ad un bilancio c’è la fatica di un anno e se abbiamo potuto fare molto per i malati è proprio grazie ai soci, ai volontari e a tutti coloro che ci hanno rinnovato la loro fiducia»

Apertura Lavori

Dopo i saluti di Don Fabrizio Borrello che ha sottolineato la gratitudine nei confronti dell’associazione, che a titolo gratuito, opera il bene da molti anni, si sono aperti i lavori dell'Assemblea con la relazione sociale della Presidente, Santina Proietti, che ha illustrato attività e servizi che svolge attualmente l'associazione a supporto dei malati quali: assistenza domiciliare, ospedaliera e psicologica del malato oncologico, corsi di formazione per Hospice, ospitalità presso la Casa di Accoglienza, gestione di uno sportello oncologico di informazione, orientamento e sostegno burocratico Rete K, servizio di trasporto malati, campagne di screening oncologici, studi epidemiologici e clinici in ambito oncologico realizzati dai ricercatori del Cecarep, il servizio di distribuzione delle parrucche Progetto Alessandra, il Progetto di prevenzione Alcli Donna, il Progetto Scuola e solidarietà e il Progetto Sanità.

Rapporti con Associazioni ed Istituzioni

Inoltre l’Alcli mantiene e rafforza i rapporti con molte associazioni locali e nazionali come Afron- oncologia per l’Africa e Fiagop per l’attenzione verso il cancro infantile, Fondazione Ghirotti per le Giornate del Sollievo.

Consolidati i rapporti con le Istituzioni a partire dalle scuole, i Comuni e la Regione Lazio nella quale l’Alcli è presente in diversi tavoli di concertazione.

Novità 2023: nuovi servizi e attività

L’anno 2023 è stata caratterizzato dalla ripartenza di tutte le attività anche associative in presenza come la Tombola del riciclo, Cena dell’Accoglienza, Cena degli Auguri di Natale, Camminata per la vita, Incontri di Fonte Colombo e l’avvio di nuove servizi come l’Ambulatorio di Ascolto e Prevenzione all’interno di una stanza attrezzata all’interno della Casa a cura del Dotto. Vincenzo Capparella che ha eseguito ecografie tiroidee e ECG e lo Sportello di Orientamento e Ascolto per la prima volta fuori sede, nella frazione di Talocci in Fara Sabina con la presenza della prof.ssa Marina Liberati. Inoltre da evidenziare la nascita di una nuova attività per i malati e i soci, il Laboratorio Creativo che ha consentito di dare sollievo attraverso l’arte del cucito e uncinetto.

Sono state importanti le Giornate nazionali del Sollievo e delle Cure Palliative, la presentazione del nuovo Progetto di prevenzione attraverso lo sport “Movimento è benessere” nell’ambito del gruppo Alcli Donna insieme alla Asl e un lascito testamentario che rappresenta una novità per l’associazione.

Rendiconto

Grazie ad un chiaro e preciso rendiconto gestionale del vice Presidente dell'Alcli Emilio Garofani, ogni attività illustrata dalla Presidente Santina Proietti ha trovato puntuale riscontro nei numeri, negli introiti e nelle spese per un bilancio che lo stesso Collegio Sindacale rappresentato in assemblea da Benedetto Maurizi, Antonella Fagiolo e Roberta Falcetti, dopo un'attenta verifica e revisione contabile, ha giudicato attendibile, veritiero, corretto e conforme alle norme.

«Non siamo obbligati a fare un volume di bilancio, ma è per noi un atto di responsabilità raccontare concretamente ciò che facciamo e ci emoziona una sala così piena di soci che testimonia la vostra vicinanza, supporto ed amicizia» – ha dichiarato il vice Presidente .

La relazione di missione sarà pubblicata sul sito per la massima trasparenza.

Significativi i numeri emersi dal rendiconto che illustrano tutte le entrate e le uscite dell’anno, la situazione patrimoniale e dai quali emerge una voce nuova per l’associazione come il lascito testamentario.

Ha curato l’iter complesso del testamento, l’avvocato Ilaria Santilli che ha seguito le ultime volontà della persona che ha deciso di donare immobili e liquidità che il Consiglio Direttivo ha vincolato ad attività di ricerca come dichiarato dalla donatrice.

Interventi dalla sala, approvazione

Prima della votazione del Bilancio hanno portato un saluto il Primario della Radioterapia, il Prof. Mario Santarelli che ha ricordato la Giornata del Sollievo in programma il 27 maggio, il Dott. Vincenzo Capparella già Primario dell’Oncologia, l’oncologa Maria Grazia Morandi, il Dott. Walter Valentini già Primario di Nefrologia e Dialisi. Presenti in sala molti altri medici ed infermieri.

Al termine dell’Assemblea sono stati salutati i ragazzi del Servizio Civile che dopo un anno di attività lasceranno l’associazione. Consegnato ai presenti il volume del bilancio sociale 2023.

L'assemblea tramite votazione per alzata di mano ha approvato il bilancio 2023 all'unanimità.

La giornata si è conclusa con un momento conviviale.

ALCUNI NUMERI DEL 2023:

nuovi soci: 100 ( complessivi 555)

trasporti dei malati: 56.143 km percorsi , 131 pazienti trasportati

assistenza domiciliare: 24 assistiti, 221 ore di assistenza domiciliare

ambulatorio di prevenzione:85 ecografie tiroidee, 85 ecg

sportello rete K: 1938 cittadini si sono rivolti allo sportello per informazioni

Casa di Accoglienza: 83 ospiti

Alcli Donna: circa 1054 prenotazioni agli screening

Progetto Alessandra: 219 parrucche donate in diverse regioni italiane ( totali 900)

Sportello di Talocci da ottobre a dicembre: 34 persone assistite, 51 utenti richiedenti informazioni

Progetto sanità:donato 1 ecografo, 7 poltrone per terapie, 2 borse lavoro, 6 computer

(complessivamente dalla nascita dell’associazione sono stati donati, in attrezzature alla ASL di Rieti, circa 1.340.111 euro).