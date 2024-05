Rieti, guida senza patente e si rifiuta di fare l'alcoltest: denunciato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI- Nell’ambito dei consueti controlli serali del territorio e della circolazione stradale, i Carabinieri della Stazione di Collevecchio hanno proceduto al controllo di un cittadino straniero, di 38 anni, già titolare di alcuni precedenti di polizia, trovato alla guida di un trattore di proprietà della ditta presso cui lavora come agricoltore.Alla richiesta di esibire i documenti identificativi, con la speranza di trarre in inganno i militari operanti, l’uomo ha dichiarato di essere titolare della patente di guida prescritta per la conduzione del mezzo agricolo ma di averla dimenticata a casa. In realtà, a seguito degli accertamenti effettuati sul posto, egli è risultato sprovvisto della patente in quanto mai conseguita.Nel corso del controllo, inoltre, l’uomo presentava dei segni riconducibili ad un recente abuso di sostanze alcoliche, quali linguaggio sconnesso e andamento barcollante. Invitato a sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico mediante apposito test, si rifiutava e veniva pertanto denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati di rifiuto di sottoporsi all'accertamento etilometrico e guida con patente mai conseguita.