Ucraina, parlamentare estone va in bici a Kiev e raccoglie fondi da destinare all'acquisto di droni da usare contro i russi

Per raccogliere fondi che serviranno ad acquistare droni necessari agli ucraini per difendersi dai russi, un parlamentare estone ha promosso una singolare iniziativa. Kristo Vaga, membro del Parlamento di Tallinn, è partito in bicicletta da Tallinn e in soli 6 giorni raggiungerà Kiev. «Sosteniamo questa causa vitale» ha fatto sapere in televisione e sui social. L'obiettivo è di trovare i fondi per due camion di forniture militare e per i droni FPV, cruciali per gli ucraini.

"Ogni giorno cerchiamo di trovare nuovi modi, insieme al parlamento estone e anche al governo, per aiutare l'Ucraina a vincere questa guerra.

Ma comunque, sto pensando che forse posso fare qualcosa di più personalmente", ha detto Kristo in un video, poco prima di partire, sotto lo slogan "Ride for Victory".

In pratica dovrà coprire i circa 1.700 km che ci sono da Tallinn alla capitale ucraina. Lungo il percorso, il deputato prevede di raccogliere 50.000 euro per le forze armate dell'Ucraina. Assieme a lui ci sarà la 69th Sniffing Brigade, un ente di beneficenza istituito congiuntamente da ucraini ed estoni che organizza sforzi di raccolta fondi per sostenere i soldati in prima linea. «Con il vostro sostegno, possiamo fornire ai ragazzi il trasporto di cui hanno bisogno per svolgere efficacemente la loro missione e liberare l'Ucraina» ha aggiunto. Finora l'iniziativa ha raccolto circa 27.000.

