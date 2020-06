Rieti, Fenici punta alla Porsche Sports Cup Suisse con la nuova Cayman: «Ora è tempo di nuove sfide»

RIETI - Francesco Maria Fenici è pronto al rientro in pista e a inaugurare la stagione agonistica 2020 confermando gli impegni nella Porsche Sports Cup Suisse. Il 30enne pilota di origini reatine ha esordito nell'automobilismo un anno fa proprio nel monomarca svizzero, dove ha immediatamente colto i primi successi e sorpreso per competitività in tutti i round disputati, con tanto di weekend finale in trionfo sul podio del Misano World Circuit grazie a tre vittorie su tre nella Cayman Cup al volante della Porsche Cayman GT4 ClubSport.

Confermato nel ruolo di pilota testimonial di “Autosprint” e “Auto”, nel 2020 Fenici punta a incrementare la propria esperienza e a restare ai vertici della serie gareggiando nella categoria superiore. Un balzo in avanti per il quale il portacolori della scuderia FF Motorsport ha pianificato un ambizioso programma sportivo che lo vedrà mettersi al volante della più evoluta Porsche 718 Cayman GT4 dei Centri Porsche Ticino, sempre gestita dal team Amag First Rennsport.

L'ammirata Gran Turismo tedesca con motore 6 cilindri boxer da 3,8 litri vanta 425 cavalli di potenza, 40 in più rispetto al modello precedente e sarà equipaggiata con il nuovo kit 2020 per un ulteriore ottimizzazione delle prestazioni.

Fenici affronterà il primo test stagionale martedì 23 giugno sulla pista di Cremona, dove esordì nel 2019 e dove presenterà la nuova livrea per il 2020; poi il via dei cinque round della Porsche Sports Cup Suisse a partire dalla prima prova in programma il 10-11 luglio sul circuito di Hockenheim, sempre affiancato dal suo fidato coach driver Max Busnelli. Il monomarca Porsche toccherà poi gli autodromi di Le Castellet, Imola e Mugello fino all'evento decisivo di metà ottobre a Misano, dove l'ultimo appuntamento prevede una “super gara” endurance in notturna sulla distanza di due ore.

Fenici dichiara in vista della nuova stagione: «Lo scorso anno con Max e il team abbiamo centrato tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, andando anche oltre le aspettative. Ora è tempo di nuove sfide, a partire dalla conoscenza della Cayman più potente, che ho provato a fine 2019 ma purtroppo in condizioni da bagnato. Nel test di Cremona dovremo lavorare a fondo e imparare il più possibile. Poi in campionato troveremo anche rivali agguerriti, oltre che una pista nuova come Hockenheim già al primo via. Dobbiamo restare con i piedi per terra, ma siamo molto motivati e sono davvero felice per questo step in avanti, programmato per migliorare e maturare ulteriore esperienza. Non vedo l'ora di ritrovare le emozioni della pista!».

Calendario Porsche Sports Cup Suisse: 11 luglio Hockenheim; 8 agosto Le Castellet; 23 agosto Imola; 26 settembre Mugello; 17 ottobre Misano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA