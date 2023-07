Rieti-Terminillo, format vincente, de Sanctis: «Una edizione da record. Grazie a tutti»

RIETI - Si è conclusa nel migliore dei modi l’edizione 2023 della Rieti -Terminillo Enel X Way. Il ringraziamento del presidente dell’Automobile Club Rieti Alessandro de Sanctis è innanzitutto rivolto ai partecipanti, che hanno creduto nella cronoscalata che porta, da sempre, sul tracciato i migliori piloti.

«Ringrazio forze dell’ordine, enti, amministrazioni e tutti gli sponsor della manifestazione, che hanno creduto nel progetto sostenendoci e consentendone la realizzazione. Non può mancare il plauso alla imponente macchina organizzativa che ha visto l’Automobile Club Rieti in prima linea, con Comune di Rieti e Fondazione Varrone al nostro fianco da subito. Vista l’ottima riuscita della manifestazione e il gradimento del pubblico degli appassionati, c’è già nostalgia per un evento al quanto tanto si è lavorato. Siamo pronti comunque a rimettere fin da subito in moto l’organizzazione in vista dell’impegno verso il 2024».

La Rieti – Terminillo Enel X Way si è svolta quest’anno in una veste rinnovata, che ha compreso la Rieti – Terminillo Classic, gara di regolarità per prestigiose auto d’epoca e una lunga serie di eventi sul territorio, con l’intento di promuovere il turismo, l’economia e le bellezze cittadine.

Palazzo Dosi, in piazza Vittorio Emanuele II ha accolto la mostra dedicata all’automobilismo, i simulatori di guida e l’Aci point con focus sulla sicurezza stradale.

L’emozione è stata tangibile, alla partenza della gara di domenica, quando alla colonna di Lisciano la cantante Eliana Cecere ha cantato a cappella l’inno di Mameli, davanti a tutti i piloti giunti per l’occasione che, mano sul cuore, l’hanno accompagnata. L’inno è stato poi eseguito nuovamente dalla cantante sul monte Terminillo, al momento delle premiazioni.

La Rieti – Terminillo Enel X Way ha appassionato grandi e bambini, come ha dimostrato l’incontro con i piccoli studenti della scuola dell’infanzia e primaria di Vazia, entusiasti nell’andare alla scoperta della gara.

Ha visto anche al centro le bellezze della Rieti Sotterranea e il buon cibo a km 0 grazie alla collaborazione con Coldiretti.

Grande attenzione è stata rivolta al sociale: la sezione reatina dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che ha avuto un suo stand a Terminillo, ha anche proposto un laboratorio esperienziale in occasione del convegno “L’Automobile Club Rieti e la storia della Rieti – Terminillo Enel X Way 1939 – 2023”, durante il quale lo storico Carlo Ciccaglioni ha ripercorso i momenti salienti della cronoscalata.

Per l’occasione è stata presentata l’auto elettrica, allestita da Guidosimplex e Paci Autoquattro, che ha consentito al pilota Giulio Valentini di fare da apripista alla gara. In città anche Roberto Romeo, presidente dell’Anglat, Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti, che dal 1980 opera anche in sede internazionale, per la rappresentanza e la tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, principalmente nel settore della mobilità, della guida, del trasporto e dell’accessibilità.

Tra le novità più apprezzate dell’edizione 2023 anche l’area hospitality, curata da Roberto Musto, che ha accolto gli sponsor della manifestazione, tutti molto soddisfatti dell’ospitalità ricevuta. A loro è stata dedicata la cena evento di sabato, nella splendida location del Chiostro di San Domenico, gentilmente concesso per l’occasione dal Comandante della Scuola interforze per la Difesa Nbc, durante la quale Giacomo Bellantoni ha deliziato il palato dei tanti presenti.