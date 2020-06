RIETI - Il prossimo appuntamento della Coppa Carotti – quella vera – si correrà ormai nel 2021 a causa delle tante norme imposte alla macchina organizzativa e i termini temporali ormai stringenti entro i quali, terminata la quarantena, si sarebbe dovuta imbastire la gara. Ma per non lasciare i piloti più affamati d’asfalto orfani della Rieti-Terminillo, il Campionato Europeo della Montagna ha offerto la possibilità di vivere in virtuale la Carotti grazie al gruppo dei “Modders Squadra Corse”, nota piattaforma di simulazione di guida che da qualche anno milita su Assetto Corsa.

Così, nell’eSport, la Rieti Terminillo è stata la terza battaglia stagionale del Campionato, nella quale i piloti virtuali si sono sfidati sui 13.450 km che dalla colonnina di Lisciano conducono fino a Pian de Valli, grazie ad un tracciato fedele alla realtà.

Vincitore assoluto dell Coppa Carotti virtuale è stato Manolo Palonioli su F3000, con il tempo di 4’23”234, un crono non troppo differente dai 5 minuti e 6 secondi che, sulla stessa distanza, fece registrare il vincitore dell’edizione 2018 della Coppa, Angelo Marino, a bordo della sua Lola B99/50 Zytek. Dietro Palonioli, si sono poi piazzati Maurizio Capuzzo e Antonello Bruno.

Le dirette del Campionato, seguite anche attraverso la pagina Facebook della Rieti Terminillo e dalle pagine Facebook e YouTube di Modders Squadra Corse, sono state seguitissime, con 16 mila visualizzazioni registrate nelle due giornate di gara. In diretta sono poi intervenuti anche tanti volti noti della Coppa Carotti, come il pilota reatino Antonio Scappa, Domenico Scola, Ivan Pezzolla, Andrea Bormolini e Achille Guerrera, mentre l’Automobile Club Rieti ha ringraziato tutto lo staff della Modders Squadra Corse per l’opportunità offerta, supportato dai ragazzi della Rieti Terminillo e da Antonio De Dominicis, che tanto si è speso per la riuscita dell’evento.

Questi i vincitori e le rispettive classi:

BIC-700 GR.5 ANGELO MARINO

RSTB-1.4 MAURIZIO GROLA

RS-2.0 CRISTIANO VOLPI

RSTB-1.6 SALVATORE TUTTOLOMONDO

SIL-1300 FRANCESCO CUAZ

GTS+2.5 MARCO CAPUZZO

SIL-1600 MATTEO PERNIGO

4-JR-BC+2000 OMAR SERTORI

E1-1150 DANIELE TONETTA

A-1300 ALESSIO VAGELLI

E2SH>3000 ANTONIO MATRAXIA

GT3>4000 GAETANO LOMBARDO

E1-1600 STEFANO BIANCA

E1-2000 JO CALABRESE

E1>3000 MAURIZIO CANGIANO

E2SH-1000 ANTONIO PALERMO

E2SC-1600 GIUSEPPE SANTONOCITO

CN-2000 MARIANO LOMBARDO

E2SS-2000 GIOVANNI FALCI

E2SC-3000 MANOLO PALONIOLI

