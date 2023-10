Consegnato a Luigi Cari il prestigioso trofeo della 58^ edizione della Rieti-Terminillo e della 56^ Coppa Carotti

RIETI - Nel corso della riunione del Consiglio Direttivo dell’Automobil Club Rieti, Luigi Cari è stato onorato con il prestigioso trofeo della 58° edizione della Rieti-Terminillo e della 56° Coppa Carotti. «Il riconoscimento è stato conferito in segno di profonda gratitudine per l'eccellente lavoro svolto da Cari come Presidente della Commissione Sportiva».

«Il trofeo conferito a Luigi Cari è un simbolo tangibile del rispetto e dell'ammirazione della comunità automobilistica reatina. È un tributo al suo straordinario impegno nel portare avanti la tradizione della Rieti-Terminillo, un evento che unisce le persone e celebra la passione per il motorsport».

«Nel ricevere il trofeo, Luigi Cari, visibilmente commosso, ha dimostrato gratitudine ed ha ricordato a tutti l'importanza di lavorare insieme per il bene comune dello sport e della comunità. Nel suo breve e sentito discorso ha spronato tutti ricordando che con dedizione e collaborazione, ogni sfida può essere superata e ogni traguardo può essere raggiunto».