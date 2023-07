Rieti-Terminillo, Simone Faggioli è ancora il re della Coppa Carotti. Foto

RIETI - Simone Faggioli è ancora il re della 58sima Rieti-Terminillo Enel X Way, 56sima Coppa Carotti. Il pilota toscano si accomoda sul gradino più alto del podio scendendo di molto sotto ai 5 minuti. Faggioli si aggiudica la gara chiudendo col tempo di 4'48".72, a bordo della sua Zytek Norma M20 Fc.

Al secondo posto si accomoda invece Stefano Di Fulvio, che ferma il crono a 5'00".79 su Zytek Osella Pa 30 e2b. Sul gradino più basso del podio va invece Achille Lombardi col tempo di 5'02".69 su Peugeot Pa21 4c Turbo.

Alcuni problemi tecnici hanno invece fermato il reatino Antonio Scappa, che dopo aver chiuso col decimo tempo le qualifiche npn è riuscito a prendere parte alla gara.

Ad aprire la mattinata di gara erano state invece le Autostoriche, che hanno appunto preceduto la tappa reatina del Campionato Italiano Velocità in Montagna. Nelle storiche primo posto per Michele Rinaldi con il tempo di 6'57".86 su Fiat 1995, secondo e terzo posto rispettivamente per Dino Valzano e Gianluigi Carelli.

Molti gli spettatori assiepati durante il tragitto, ma soprattutto alla partenza di Lisciano.