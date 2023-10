LA XC Motorsport di Civita Castellana impegnata a Magione nel Trofeo Prerdator's

La squadra di Civita Castellana parteciperà al quarto round del Trofeo Predator’s di automolismo con Mario Benvenuti. La XC Motorsport è pronta a tornare in pista: la squadra civitonica, infatti, sarà al via del quarto round stagionale del Trofeo Predator’s che si svolgerà dal 7 all’ 8 Ottobre all’autodromo dell’Umbria di Magione, in provincia di Perugia.

Al via della gara umbra, ci sarà Mario Benvenuti al volante di una PC015H curata dalla TC Racing: assente al Mugello per motivi personali, il pilota civitonico è ben motivato a dare il massimo sulla pista di casa con l’obiettivo di portare a casa una buona prestazione in pista. Mario Benvenuti: “Purtroppo dopo la rottura del motore e 3 mesi di stop forzato non abbiamo avuto tempo di fare le prove per cui sarà una doppia incognita: cercherò come sempre di fare il mio meglio”.

Il programma di gara del Trofeo Predator’s prevede per sabato 7 Ottobre le prove libere alle ore 12:30 e le qualifiche alle ore 16:20. Domenica 8 Ottobre, gara 1 è prevista alle ore 09:40, mentre gara 2 alle ore 16:25. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta sulle pagine social di Formula X Racing Weekend.