PROGRAMMA GARE XVI GIORNATA

BEACH VOLLEY

FUTSAL, OTTAVI DI FINALE

TORNEOTTO

RIETI - Riparte la programmazione di Estate italiana. A partire da questa sera si giocheranno le gare della quarta settimana dell’evento, già proiettato alle fasi finali dei tornei proposti dalla manifestazione. Nel Futsal classico, si giocheranno tre gare degli ottavi di finale. Riposerà il Futsal over 35, così come il Foot Volley, mentre nel Beach Volley oggi si giocheranno due delle ultime 4 gare dei gironi, che si chiuderanno ufficialmente domani sera. Tre, invece, le gare organizzate dal Torneotto che aprirà le fasi finali da giovedì. Fermo questa sera anche il Padel, che giocherà il suo torneo giornaliero mercoledì, con il doppio maschile “giallo”. Serata da non perdere.Ore 21.20 Giordi’s Team-Yellow KatyOre 22.00 Giordi’s Team-I CioppiOre 20.30 Recam Impianti-New TeamOre 21.30 Riot-FontellisolaOre 22.30 Babadook-Quick Friends BarOre 20.00 Alba Sant’Elia-TigersOre 21.15 Panificio Mariani-Pizzerie Antiche RicetteOre 22.00 Bar Grillo Verde-Glamour Programma Salute