Estate Italiana al Gudini, scattano le fasi finali per l'assegnazione dei trofei

Lunedì 12 Luglio 2021, 13:05

RIETI - Inizio di settimana per Estate Italiana, che oggi dà il via alla XIV giornata. Gironi finiti per tutte le discipline in campo, fatta eccezione per il futsal over 35 che questa sera giocherà l’ultima gara prima delle fasi finali. Pausa per il Torneotto, che torna domani sera, mentre per le squadre rimaste in gioco è il momento di spingere sull’acceleratore per aggiudicarsi il trofeo: oggi si parte dalle 20.30.

Programma gare XIV giornata

Calcio a 5 (Futsal Cup Angelucci Auto)

Ore 20.30: Atletico ma non troppo – La Locanda dei Fabbri

Ore 21.30: Ci vuole un senso – Charleston Coffee

Ore 22.30: Futsal Gang – Villa Reatina

Calciotto (Torneotto Euroscuola)

Beach Volley (Vision Ottica Rinalduzzi)

Ore 22.00: Forse ce la facciamo – Tortellins

Ore 22.30: TFSC – Ma do jemo

Footvolley (Gran Caffè La Lira)

Ore 21.00: The Big Night – Non fotti con la gang

Ore 21.30: Bar Pasticceria Giada - Prosecco