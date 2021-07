Estate Italiana al Gudini, serate finali ricche di emozioni

Martedì 13 Luglio 2021, 12:25

RIETI - Continuano le fasi finali di Estate Italiana, il torneo del Gudini, in campo fino al 16 luglio. Terminati i gironi anche per il futsal over 35, ora si cominciano a tirare le somme per tutte le discipline in gioco: stasera torna il calciotto dopo la pausa di ieri e si parte alle 20.30 con il futsal.

Risultati XIV giornata

Calcio a 5 (Futsal Cup Angelucci Auto)

Atletico ma non troppo – La Locanda dei Fabbri 4-3

Ci vuole un senso – Charleston Coffe 8-7 (ai rigori)

Futsal Gang – Villa Reatina 4-2

Beach Volley (Vision Ottica Rinalduzzi)

Forse ce la facciamo – Tortellins 2-0

TFSC – Ma do jemo 2-0

Footvolley (Gran Caffè La Lira)

The Big Night – Non fotti con la gang 2-0

Bar Pasticceria Giada – Prosecco 1-2

Programma XV giornata

Calcio a 5 (Futsal Cup Angelucci Auto)

Ore 20.30: Bonobo – Be’er Sheva

Ore 21.30: Amici di forchetta – I Vecchietti

Ore 22.30: Big Night – Bar Francescano

Calciotto (Torneotto Euroscuola)

Ore 21: Ci vuole un senso – Gima Trasporti

Ore 22.15: Fisiomessi Beauty Avenue – Charleston Coffee

Beach Volley (Vision Ottica Rinalduzzi)

Ore 22: A.S. Matici – 4 Bianchi

Ore 22.30: Prosecco – Charleston Coffee

Footvolley (Gran Caffè La Lira)

Ore 21: Forno Grillo – Asintomatici

Ore 21.30: Foon Cool – Giren