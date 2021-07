Estate Italiana al Gudini, ecco tutti i vincitori dell'edizione 2021

Sabato 17 Luglio 2021, 16:38

RIETI - Premiati i vincitori delle 4 discipline di Estate Italiana, dopo le finali di ieri sera. Si chiude qui la IV edizione del torneo che ha animato il Gudini per quasi un mese, ed ora i vincitori si godono il trofeo e la soddisfazione della vittoria. Doppio successo per The Big Night, che trionfa sia nel futsal che nel footvolley, mentre per il calciotto la vittoria va a Ci vuole un senso. Ben 8 gol nel match per gli over 35 che incorona I Vecchietti vincitori; sorridono anche i membri del TFSC dopo aver battuto Prosecco nel beach volley. Una IV edizione di cui sia gli organizzatori che gli atleti possono dirsi soddisfatti, in attesa di un nuovo appuntamento anche per la prossima estate.

I risultati delle finali



Calcio a 5 (Futsal Cup Angelucci Auto)

The Big Night – Beer Sheva 4-3

Tigers – I Vecchietti: 2-6 (Futsal Cup over 35)

Calciotto (Torneotto Euroscuola)

Ci vuole un senso – The Big Night 1-0

Beach Volley (Vison Ottica Rinalduzzi)

Forse ce la facciamo – 4 Bianchi 2-0 (valida per 3° e 4° posto)

TFSC – Prosecco 2-0

Footvolley (Gran Caffè La Lira)

The Big Night – Prosecco 2-1