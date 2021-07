Estate Italiana al Gudini, conto alla rovescia per le gare che assegnano i trofei

Giovedì 15 Luglio 2021, 12:12

RIETI - Penultima giornata, la 17esima, per Estate Italiana. Si iniziano a tirare le somme per il torneo reatino, ormai giunto alle ultime semifinali, dopo un’altra serata ricca di divertimento come quella di ieri. Poche le squadre rimaste in gioco ma tanta la voglia di vincere per aggiudicarsi il titolo: sempre più caloroso il sostegno dagli spalti che accompagna il sano agonismo in campo; chi vince oggi avrà accesso alle finali di domani, salvo eventuali rinvii per maltempo.

Risultati XVI giornata



Calcio a 5 (Futsal Cup Angelucci Auto)

Tigers – Quelli de na volta 7-6 (ai rigori)

Big Night – Ci vuole un senso 7-5 (ai rigori)

Calciotto (Torneotto Euroscuola)

The Big Night – UC. Diamoli 6-4

I Salsicciotti – Onoranze Funebri Gianni Grillo 1-4

Beach Volley (Vision Ottica Rinalduzzi)

4 Bianchi – Prosecco 0-2

Forse ce la facciamo – TFSC 0-2

Footvolley (Gran Caffè La Lira)

Forno Grillo – Asintomatici 2-0

Programma gare XVII giornata



Calciotto (Torneotto Euroscuola)

Ore 21.00: The Big Night – Onoranze Funebri Gianni Grillo

Ore 22.15: Ci vuole un senso – Fisiomessi Beauty Avenue

Footvolley (Gran Caffè La Lira)

Ore 20.30: Forno Grillo – Prosecco

Ore 22.15: Foon Cool – The Big Night