Tutto pronto per il via di Estate Italiana: al Gudini oltre 3 settimane di tornei: ecco i gironi delle 4 categorie

RIETI - Lunedì 20 giugno il taglio del nastro dell’edizione 2022 di Estate Italiana. Fino al 13 luglio sarà grande sport, e non solo, al centro sportivo Gudini. Tantissimi gli iscritti ai vari tornei, questo a testimonianza di come ormai Estate Italiana, giunta alla sua quinta edizione, sia diventato un appuntamento cult.

Nei giorni scorsi si sono susseguiti i sorteggi, per il beach volley ci saranno nella giornata odierna, dei gironi delle varie competizioni.

FUTSAL CUP

GIRONE A

Vision Ottica Rinalduzzi

I Tigers

C’Era Una Volta C.D.T.

Dog Chic

Sbronzi di Riace

GIRONE B

Ci Vuole Un Senso

Villa Reatina

Fabietto Bar Antrodoco

Rooney Tunes

GIRONE C

U Campittu

BF Sport

Spes Poggio Fidoni C5 U21

Sono Perdenti

FUTSAL CUP OVER 35

GIRONE A

Cactus Futsal

Stella D’Oro

Bulls Squad

Vecchia Guardia Larplast

GIRONE B

I Tigers

Spartak Rieti

Birra Real

Eurobet

TORNEOTTO

GIRONE A

Belzebuziani

Eurobet

I Rumaci

Dog Chic

GIRONE B

Pizzeria La Torre

Gin Tonic

Anny Bar

Rooney Tunes

GIRONE C

Rota Junior

Il Quadrifoglio

ASD Jack

Ci Vuole Un Senso

GIRONE D

ASD Cicolano

FC Bilioni

FC Pals Strong

BF Sport

FOOTVOLLEY

GIRONE A

FC Nesquirt

Cobra Kay

Amici di Zio Macs

Cedrata e Aperol

Peaky Blinders

GIRONE B

Shiapo

Gli Amici di Walter

Cicaloni

I Prosecco

Fancool

GIRONE C

Pizzeria Grano

Qualtiero Boys

Tom & Jerry

C. Lebon

Partite in programma dal lunedì al venerdì a partire dalle 20:30, con le finalissime in calendario per mercoledì 13 luglio.

Oltre al lato sportivo, spazio anche a quello culinario e musicale. Tutte le sere infatti sarà presente la Food Truck Zone, vera novità di questa edizione, oltre al consueto DJ Set e Servizio Bar.