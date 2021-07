Estate Italiana al Gudini, attesa per conoscere la data del recupero delle gare saltate per il blackout

Sabato 10 Luglio 2021, 11:37 - Ultimo aggiornamento: 11:53

RIETI - Estate Italiana porta a termine la sua terza settimana, anche se nell'ultima parte della serata di ieri c'è stato un blackout. Brusca interruzione per la XIII giornata che ha impedito il regolare svolgimento di tutte le gare (una interrotta e due inviate), un problema già risolto dai tecnici che hanno reso nuovamente praticabile il Gudini. Si attendono quindi novità per il recupero delle gare (stasera si recupera Real Madrink-Ci vuole un senso), mentre si avvicinano le fasi finali, previste per la prossima settimana.

Risultati XIII giornata



Calcio a 5 (Futsal Cup Angelucci Auto)

Vecchie Glorie – Impazziti 8-8

La Locanda dei Fabbri – Amici di forchetta 3-3 (Interrotta per blackout)

Tigers-Pasticceria New Daniel non disputata causa blackout

Calciotto (Torneotto Euroscuola)

Divin Fuochino Team – Charleston Coffee 3-4

Real Madrink-Ci vuole un senso non disputata causa blackout

Footvolley (Vision Ottica Rinalduzzi)

Prosecco – Asintomatici 2-0

Non fotti con la gang – Giren 0-2

The Big Night – Asintomatici 2-1