Estate Italiana al Gudini, il gran finale: stasera le sfide decisive e le premiazioni

Venerdì 16 Luglio 2021, 12:18

RIETI - Oggi si tirano le somme per Estate Italiana. Volge al termine la IV edizione del torneo, dopo quasi un mese di partite giocate al Gudini ed una grande affluenza di pubblico giovanile. Rush finale per le ultime squadre rimaste in gioco, sperando che il meteo permetta lo svolgimento dei match: la stanchezza si fa certamente sentire, ma nessuno ha intenzione di mollare. Chi saranno i campioni di questa Estate Italiana?

Risultati XVII giornata



Calciotto –(Torneotto Euroscuola)

The Big Night – Onoranze Funebri Gianni Grillo 6-3

Ci vuole un senso – Fisiomessi Beauty Avenue 3-1

Footvolley (Gran Caffè La Lira)

Forno Grillo – Prosecco 1-2

Foon Cool – The Big Night 0-2

Le finali



Calcio a 5 (Futsal Cup Angelucci Auto)

Ore 21.00: The Big Night – Beer Sheva

Ore 22.00: Tigers – I Vecchietti (Futsal Cup over 35)

Calciotto (Torneotto Euroscuola)

Ore 22.15: Ci vuole un senso – The Big Night

Beach Volley (Vison Ottica Rinalduzzi)

Ore 22.00: Forse ce la facciamo – 4 Bianchi (valida per 3° e 4° posto)

Ore 22.30: TFSC – Prosecco

Footvolley (Gran Caffè La Lira)

Ore 20.30: The Big Night – Prosecco