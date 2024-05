Giovedì 9 Maggio 2024, 00:10

RIETI - È il momento della presentazione delle liste per le elezioni amministrative, che nel Reatino interesserà ben 45 Comuni, chiamati a rinnovare i consigli comunali ed eleggere i nuovi sindaci per il prossimo quinquennio. Domani fino alle 20 e poi sabato entro le 12, la presentazione delle candidature nei vari Comuni.

L'evoluzione. Ultime ore, dunque, per completare le caselle eventualmente ancora mancanti, per poi ufficializzare le squadre con i nomi dei candidati e delle liste, i simboli e i programmi elettorali, che saranno poi oggetto della campagna elettorale, che nei prossimi trenta giorni accompagnerà i candidati, fino alle elezioni dell’8 e 9 giugno.

A Poggio Mirteto, che rappresenta il Comune più grande tra quelli chiamati al voto, con oltre 6mila abitanti, ad oggi, si ha l’ufficialità di due liste: quella del sindaco uscente Giancarlo Micarelli e quella con candidato sindaco Andrea Arcieri. In queste ore si sta però decidendo se presentare una terza lista da parte di chi non si riconosce in queste due compagini e non si tratta di Walter Consumati, il quale non ha intenzione di ricandidarsi.

Le scelte. Intanto, nella vicina Montopoli di Sabina, le liste saranno ben 4, un record: quella del sindaco uscente Andrea Fiori, quella di Ramona Gentili, quella di Francesca Domeniconi e quella di Goffredo Mezzanotte. A Poggio Catino, con il sindaco uscente che non si ricandida, ci saranno le liste guidate da Paolo Lelli, Antonio Favetta e Antonino Tomaselli. Casperia vedrà una lotta a due, tra Stefano Petrocchi e Giancarlo Sileri. Anche a Vacone sarà lotta a due tra il sindaco uscente Marino Capanna e Renato Romano Renzi. A Forano, se la vedranno l’attuale vicesindaco Gian Luca Farina e l’ex parlamentare Oreste Pastorelli. Nella vicina Stimigliano, ieri, il sindaco uscente Franco Gilardi ha annunciato ufficialmente che tenterà la rielezione per la quarta volta e al momento pare corra in solitaria. Anche Roccantica va verso una sola lista capeggiata da Alberto Sciarra. A Cantalupo, l’uscente Paolo Rinalduzzi si candida e sulla sua strada troverà stavolta Lamberto Bianchi. A Poggio Moiano, dove non si ricandida l’uscente Sandro Grossi, sfida tra Alessandro Arzilli e Matteo Massimi.

Le urne. Tra domani e sabato si avrà il quadro completo. Di seguito l’elenco dei Comuni che andranno al voto nel Reatino per le Amministrative: Accumoli, Cantalice, Cantalupo in Sabina, Casperia, Castel di Tora, Castel Sant’Angelo, Collegiove, Collevecchio, Colli sul Velino, Concerviano, Configni, Contigliano, Forano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Magliano Sabina, Micigliano, Mompeo, Montasola, Monte San Giovanni, Montopoli di Sabina, Morro Reatino, Orvinio, Paganico Sabino, Petrella Salto, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Posta, Pozzaglia Sabina, Rivodutri, Roccantica, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella, Turania, Vacone.