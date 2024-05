Elezioni comunali, a Porano Conticelli cerca il bis, Palmieri lo sfida. Tutti i nomi

A Porano Marco Conticelli si ricandida a sindaco. L'obiettivo è centrare il secondo mandato con una lista civica "Porano Conta". Sulla sua strada, però, incontra Carmela Pamela Palmieri, a sua volta in corsa per la fascia da sindaco con la lista Uniti per Porano

Lista Porano Conta

Candidato sindaco Marco Conticelli

Fabrizio Bonino, Giovanna Brunelli, Elena Brunori, Piero Frasconi, Marcello Lucchi, Barbara Marinelli,Luigino Moretti, Agostino Olimpieri, Stefano Patuzzi, Michele Renzoni

Lista Uniti per Porano

Candidato sindaco Carmela Pamela Palmieri

Chiara Antonininim Federico Lucchi, Mirko Pacioni, Stefano Paggetti, Cristiano Panzetta, Giuseppina Ricci Torricelli, Angela Sanna, Luigi Simonetti, Rosaria Vagnarelli