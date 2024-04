Martedì 2 Aprile 2024, 00:10

RIETI - C’è chi ha già deciso e annunciato la sua candidatura e chi sta decidendo in queste giornate: passate le festività pasquali, ci si tuffa verso l’appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno quando, oltre alle Europee si voterà, in 45 Comuni su 73 del Reatino, per le Amministrative: da Poggio Mirteto che rappresenta il Comune più grande tra quelli chiamati al voto, con oltre 6mila abitanti, al Comune più piccolo, Micigliano, con poco più di 100 residenti. Urne aperte sabato 8 (dalle 14 alle 22) e domenica 9 giugno (dalle 7 alle 23). Lo scrutinio per le Europee inizierà subito dopo la chiusura dei seggi, mentre per le Amministrative si partirà lunedì 10 alle 14. Un mese prima, il 10 e 11 maggio, per quel che riguarda le Amministrative, si presentano le liste, con le candidature a sindaco e a consigliere comunale.

Le prime decisioni. Ecco dunque che aprile sarà il mese della composizione delle “squadre” e per sciogliere le riserve sulle candidature a sindaco. In molti casi c’è chi ha già annunciato e proprie intenzioni e chi lo farà a breve. A Poggio Mirteto, non c’è ancora l’ufficialità, ma appare certa la candidatura a sindaco per Giancarlo Micarelli che tenta la rielezione per il terzo mandato: dovrà vedersela, con ogni probabilità, con una lista che dovrebbe essere guidata da Andrea Arcieri e, probabilmente, da un’altra che scaturirà da parte della sinistra vicina al gruppo di Walter Consumati. Ad oggi, va detto, che nessuno ha ancora ufficializzato. Chi invece lo ha fatto annunciando la propria ricandidatura a primo cittadino è Paolo Rinalduzzi a Cantalupo di Sabina, che tenta la terza rielezione. A Roccantica, appare certa la candidatura del sindaco uscente Alberto Sciarra, così come a Montasola quella di Vincenzo Leti, ma non è dato sapere ancora se ci saranno liste alternative. Certa ed annunciata la ricandidatura del sindaco di Poggio Nativo, Veronica Diamilla (contro di lei probabilmente Gianluca Vagni) e Giulio Falcetta a Magliano Sabina. Si ricandida a sindaco anche Gianluca Gizzi a Leonessa e Michela Cortegiani a Mompeo. Altra candidatura certa sarà quella di Egisto Colamedici a Selci. Franco Gilardi e il suo gruppo a Stimigliano scioglieranno le riserve in settimana.

Le intenzioni. Chi le riserve le ha sciolte e pare che non abbia intenzione di ricandidarsi è il sindaco di Poggio Catino, Walter Ferzi, il quale con la squadra di governo uscente sosterrà la candidatura di Paolo Lelli. A Forano, Marco Cortella pare certo che non si ricandidi e intanto salgono le quotazioni per una candidatura a sindaco dell’ex parlamentare Oreste Pastorelli. A Casperia, Marco Cossu ha annunciato che non si ricandiderà alla carica di sindaco, ma sarà comunque in squadra per sostenere la candidatura del suo predecessore, Stefano Petrocchi, che dovrà vedersela con un altro ex sindaco, Giancarlo Sileri, a cui si aggiunge la annunciata candidatura di Emmanuel Gout.

Questo il quadro attuale, a un mese e poco più dalla presentazione delle candidature, con varianti e variabili tutte aperte, ma aprile è iniziato e di tempo ce n’è sempre meno per allestire le squadre che poi a giugno attenderanno il responso finale, quello che arriverà dalle urne.