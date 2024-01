Venerdì 26 Gennaio 2024, 00:10

RIETI - La notizia era attesa nel Reatino, che l’8 e il 9 giugno vedrà 45 Comuni su 73 andare al voto per le Amministrative. Il Governo ha dato il via libera per il terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni tra 5mila e 15mila abitanti e tolto i vincoli sui mandati di fila per quelli sotto i cinquemila residenti: nella provincia di Rieti, per gli Enti al voto nel 2024, significa che tutti i sindaci in carica potranno, se lo vorranno, ricandidarsi. Allargando l’analisi a tutti i Comuni, solo Rieti supera i 15mila abitanti: anche nelle elezioni dei prossimi anni, pertanto, sarà possibile per tutti i primi cittadini, ora in carica, ripresentarsi.

Lo scenario. Per il 2024, la nuova norma riguarda direttamente cinque Comuni: Poggio Mirteto e poi Stimigliano, Orvinio, Colli sul Velino e Petrella Salto. A giugno, tutti i 45 Comuni al voto hanno meno di 5mila abitanti, a eccezione di Poggio Mirteto, che ne conta 6.145. Il primo cittadino, Giancarlo Micarelli, sta esaurendo il suo secondo mandato consecutivo e, ora, potrà proporsi per il terzo.

Gli altri 44 Comuni al voto hanno meno di 5mila residenti e quindi non soggetti, adesso, ad alcuna limitazione nei mandati consecutivi (anche oltre tre). Per quattro primi cittadini, al terzo mandato di fila, l’opzione di ripresentarsi. Pertanto, a Stimigliano, si potrà ripresentare Franco Gilardi, così come Alfredo Simeoni a Orvinio, Alberto Micanti a Colli sul Velino e Gaetano Micaloni a Petrella Salto. Inoltre, a Montopoli, il sindaco Andrea Fiori è in odore di (seconda) ricandidatura, così come a Magliano Sabina Giulio Falcetta. A Roccantica, Alberto Sciarra potrà tentare il suo terzo mandato così come Vincenzo Leti a Montasola e, se lo vorranno, Cesarina D’Alessandro a Castel di Tora, Luigi Taddei a Castel Sant’Angelo, Domenico Manzocchi a Collegiove, Federico Vittori a Collevecchio, Paolo Rinalduzzi a Cantalupo e Silvia Boccini a Cantalice, tra gli altri.

Le scelte. A Poggio Catino il sindaco Walter Ferzi pare non voglia ricandidarsi e non si esclude un ritorno in campo dell’ex primo cittadino Roberto Sturba così come a Vacone dove non è chiaro se il sindaco Marino Capanna voglia tentare il bis e nel caso già si parla del ritorno di Renato Renzi. A Forano, il sindaco Marco Cortella potrebbe non ricandidarsi e si ipotizza la presentazione dell’ex deputato Psi Oreste Pastorelli. Tra chi potrà tentare il bis consecutivo nel 2024, ci sono, tra gli altri, Franca D’Angeli ad Accumoli e Marco Cossu a Casperia.