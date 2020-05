RIETI - Si è allontanato da casa questa mattina in auto e non vi ha fatto ritorno, neppure per pranzo, quando i familiari hanno faatto scattare l'allarme, denunciandone la scomparsa a carabinieri e Questura.



La sua vetture è stata ritrovata circa un'ora fa sulle sponde del fiume Velino, in via Comunali nella zona di Valle Santa. Sono attualmente in corso le ricerche dell'uomo - un settantenne di Rieti - con l'ausilio dei vigili del fuoco della caserma di via Sacchetti Sassetti, da dove sono partiti con un gommone per scandagkiare il tratto di fiume contiguo al punto in cui è stata ritrovata l'automobile dell'uomo.



