Passeggero di una nave da crociera disperso in Messico: l'uomo, affetto da demenza senile, era in vacanza con la moglie

Un uomo di 66 anni, residente nella Carolina del Sud, negli Stati Uniti è scomparso mentre si trovava in crociera con la moglie in Messico. Il passeggero americano al quale è stata diagnosticata la demenza senile aveva deciso di scendere dalla crociera per passare una giornata nel Porto di Cozumel, in Messico.

La vicenda

Edmond Bradley Solomon III, 66 anni, residente nella Carolina del Sud, aveva intrapreso il viaggio ai Caraibi sulla Icon of the Seas della Royal Caribbean e aveva programmato di trascorrere la giornata nel porto di Cozumel, in Messico. All'uomo gli è stata diagnosticato a demenza frontotemporale, un gruppo di malattie causate dalla progressiva perdita di cellule nervose che colpisce il comportamento di una persona e non la memoria.

La coppia era salita a bordo della Icon of the Seas, la nave da crociera più grande del mondo, il 30 marzo da Miami, in Florida, e aveva fatto tappa a Costa Maya, in Messico, e a Roatan, in Honduras, prima di attraccare a Cozumel intorno alle 8 del mattino.Solomon e sua moglie erano scesi dalla nave attorno alle 13.30 del 3 aprile e si erano fermati per andare in bagno, vista la lunga attesa, sono andati a controllare ma da quel momento in poi si sono perse le tracce dell'uomo.

La segnalazione

La polizia locale durante le ricerche ha ricevuto una chiamata da parte di un tassista locale che ha affermato di aver portato Solomon verso una zona dove era possibile accedere in spiaggia, inoltre ha affermato che per pagare, in assenza di soldi l'uomo gi avrebbe dato il suo orologio. La polizia locale ha detto che Solomon aveva una collana con un GPS, che funziona solo entro 10 metri dal telefono di sua moglie, ed è stato visto l'ultima volta con indosso una maglietta bianca, pantaloncini grigi, occhiali da sole scuri e un cappello blu.

La figlia in un intervista all'emittente televisiva WBCD-TV ha dichiarato che era venuta a conoscenza della scomparsa del padre attorno alle 5.30 del mattino e del fatto che si sia recata insieme ai familiari in messico per aiutare nelle ricerche. Per cercare di aiutare la famiglia anche nelle ricerche è stata creata una GoFundMe con l'obiettivo di 5000 dollari a sostegno ma in realtà nella giornata di domenica si è arrivati ad una cifra superiore ai 16.000 dollari.