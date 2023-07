Ariccia, cordoglio per la morte di Aldo Romagnoli, il Babbo Natale del paese (foto Luciano Sciurba)

Ariccia, grande cordoglio per la morte di Aldo Romagnoli, il cercatore di funghi 63enne, conosciuto da grandi e piccini come il Babbo Natale del paese. Deceduto ieri a Valle Castellana (Teramo) in Abruzzo dopo una caduta nel bosco. Gli altri due amici partiti con lui dalla cittadina dei Castelli Romani ieri mattina all'alba in cerca di funghi, verso le province di Ascoli Piceno e Valle Castellana, al confine tra Marche e Abruzzo, non vedendolo tornare alla loro macchina nel tardo pomeriggio avevano dato l'allarme. I vigili del fuoco della zona, unitamente al soccorso alpino, con i cani ricerca persone scomparse, lo hanno trovato privo di vita in un dirupo nel fitto bosco nella provincia di Teramo intorno alle 22 di ieri sera e recuperato. Ora la salma si trova a disposizione della Procura di Teramo presso la camera mortuaria dell'ospedale di Teramo, in attesa delle decisioni del magistrato di turno. Aldo Romagnoli, 63enne nativo di Ariccia, lavorava come manutentore presso la Casa del Divin Maestro ad Ariccia, nella zona collinare boschiva dove Papa Francesco e anche Papa Ratzinger facevano i loro ritiri spirituali negli scorsi anni in quell'istituto religioso . "Ti voglio ricordare così gioioso, sempre allegro e caciarone. Lasci un grosso vuoto sia nell’Oratorio dove era la tua seconda casa, sia nell’Associazione “Amici per Caso ". Mancherà il tuo vocione, la tua grande allegria. Mancherà il tuo "ho ho ho ho" a Natale sulla carrozza di Babbo Natale che interpretavi con tanta passione, ironia ed entusiasmo per la gioia di grandi e piccini . Buon viaggio Amico mio ti ricorderò sempre con affetto. Per le tante cose fatte insieme nella Comunità di Ariccia ", così ha scritto il presidente dell'Associazione " Amici per Caso" Ovidio Bianchi, che organizzava insieme ad Aldo Romagnoli tutte le attività e le iniziative per le feste natalizie e all'oratorio cittadino di Ariccia ( con lui in una delle foto in un momento divertente insieme ) . Foto Luciano Sciurba