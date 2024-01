Si perde con l'auto nel bosco, ricerche in corso sulla Crocetta ad Alatri

Sono in corso in questo momento le ricerche di un uomo che, a bordo della sua vettura, si sarebbe perso nei sentire boschivi in località Crocetta al confine tra la città ernica e Ferentino. Sul posto già presenti alcune squadre dei vigili del fuoco con attrezzatura atta ad illuminare e diversi mezzi e uomini delle associazioni di protezione civile. Al momento si sa solo che l'uomo sta bene e non sarebbe in pericolo.

