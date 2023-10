Sermoneta, recuperato dal Soccorso Alpino Speleologico del Lazio il pellegrino disperso da ieri sulla via Francigena

Sermoneta è stato ritrovato e recuperato dai volontari del Soccorso Alpino Speleologico del Lazio il pellegrino disperso ieri in tarda mattina, dopo che era uscito dal B&B dove era alloggiato per farsi una lunga camminata sulla via Francigena in direzione Sezze. Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino Regionale lo ha trovato intorno alle 12 di oggi in una zona boschiva impervia piena di folta vegetazione dopo circa 24 ore di ricerche, vicino le montagne di Sezze (Monti Lepini). Al ritrovamento del 69enne hanno collaborato varie unità e specialisti dei Vigili del Fuoco di Latina e altri sedi del Lazio, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e un mezzo aereo dell'Aeronautica Militare. Una volta trovato, molto provato e con alcune contusioni forse dovute ad una caduta in un tratto scosceso, il pellegrino irlandese dopo le manovre dei volontari del Soccorso Alpino Lazio è stato caricato e trasportato dall'elisoccorso del 118 in ospedale per le cure del caso. Sul posto hanno collaborato anche i Carabinieri, la Polizia Locale e la Protezione Civile di zona.