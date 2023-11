Maltempo, Walter Locatello ancora disperso: il pompiere stava sistemando sacchi di sabbia sulle rive di un canale ad Alpago. È papà da pochi mesi

Ancora non si trova il vigile del fuoco Walter Locatello scivolato ieri 2 novembre in un canale. E più passano le ore più sale l'angoscia per la sua sorte. L'uomo è scivolato nel tardo pomeriggio di ieri nel canale Rui a Puos D’Alpago, in provincia di Belluno.

Il pompiere è stato visto da alcune persone 600 metri più a valle, trascinato dall'impeto delle acque

Più avanti un altro canale, esondato proprio lo scorso anno, confluisce nel Rai e ieri sera contribuiva ad aumentarne la portata fino a Bastia, dove c'è l'apertura nell'area ecologica del lago.

Per tutta la notte di giovedì e per tutta la giornata odierna i Vigili del fuoco, con il nucleo sommozzatori, e il Soccorso alpino dell'Alpago, con il Gruppo forre, hanno percorso sia a destra che a sinistra i primi 2,5 chilometri di sponde artificiali del canale, per poi continuare quando apre gli argini sul lago.

Perlustrazioni lungo tutta l'asta principale senza poter entrare in acqua per la pericolosità del corso d'acqua. Oltre cento i Vigili del fuoco in azione: l'intero percorso fino al lago di Santa Croce è stato nuovamente perlustrato anche con l'aiuto dell'elicottero Drago che ha effettuato lunghi sorvoli, e dei droni del Soccorso alpino nella parte bassa del torrente.

Chi è Walter Locatello e cosa gli è successo

Walter Locatello è il vigile del fuoco di 42 anni caduto nel torrente Riu a Puos, in Comune di Alpago giovedì 2 novembre intorno alle 18. Walter è diventato papà da pochi mesi e ieri era il suo giorno di riposo. La preoccupazione per le possibili conseguenze del maltempo lo hanno spinto a prendere le giuste precauzioni per proteggere i suoi familiari. Con lui c’era il papà Giacinto e insieme stavano controllando il livello del rio che corre a pochi metri dall’abitazione. Volevano sistemare dei sacchi di sabbia a protezione dell’abitazione proprio in previsione della piena della notte. Era buio e il terreno fradicio della pioggia caduta insistentemente per tutto il pomeriggio. Walter è scivolato proprio mentre si trovava sull’argine: questione di pochi attimi ed è finito inghiottito dai gorghi marroni del torrente reso più impetuoso dal consistente volume d’acqua. Il papà ha subito chiamato i soccorsi ed è scattato il protocollo previsto in questi contesti: tra volontari del Soccorso alpino e colleghi di Walter ieri a Puos, nello slargo che si trova a pochi metri da uno degli ultimi ponti sul torrente prima del lago di santa Croce, c’era una cinquantina di uomini.