Cacciatore disperso nei boschi della Sabina, individuato e soccorso

RIETI - Brutta avventura nella giornata di sabato per un cacciatore disperso in Sabina e poi soccorso. L’uomo è stato individuato e ricondotto in luogo sicuro dopo essersi smarrito all’interno di un’area impervia nei boschi di Montenero in Sabina probabilmente dopo essersi addentrato in una zona non nota. Alla richiesta di aiuto è seguita l’immediata attivazione della macchina dei soccorsi. Sul posto personale dei vigili del fuoco e del soccorso alpino della guardia di finanza che hanno individuato e raggiunto il cacciatore via terra. L’uomo è stato ritrovato in buona salute.