Intervento lampo dei vigili del fuoco di Terni che hanno salvato una donna che era finita nel Nera dopo aver sbandato con l'auto all'altezza della Cascata delle Marmore a Terni. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di oggi. Per cause ancora da chiarie, il mezzo guidato da una ragazza di 23 anni di Narni è finito fuori strada in un punto in prossimità del Nera. In un primo momento non era chiaro quante persone fossero a bordo dell'auto. Una volta intervenuti i vigili del fuoco di Terni hanno messo in atto un intervento lampo per calarsi ne Nera e mettere in salvo la trentenne. La giovane in stato confusionale non ha riportato ferite, ma per accertamenti è stata affidata alle cure deli operatori sanitari del 118.

