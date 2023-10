Il Giro d'Italia 2024 toccherà il Reatino l'11 maggio: da Leonessa, poi sulla Salaria verso Amatrice e Accumoli

Venerdì 13 Ottobre 2023, 19:53







RIETI - Il Giro d’Italia posiziona le bandierine dell’edizione numero 107, ma anche stavolta Rieti e la sua provincia non ci saranno. Né come sede d’arrivo e nemmeno per una partenza di tappa. Ci sarà spazio, però, per un passaggio, seppure ai margini: sabato 11 maggio, nelle fasi iniziali dell’ottava frazione, la Spoleto-Prati di Tivo di 153 chilometri, i corridori transiteranno per Leonessa (entrando da Scheggino), Posta, Cittareale, Amatrice e Accumoli, lungo la Salaria.