Lunedì 26 Giugno 2023, 00:10

RIETI - Rieti sale sempre più al vertice delle associazioni di categoria del commercio e della promozione del territorio. Il presidente provinciale di Federalberghi, Michele Casadei, ha ricevuto la delega nazionale allo sviluppo associativo, per coagulare le forze della giovane imprenditoria italiana e, dunque, anche quelle degli imprenditori reatini più giovani.

Ad investire il 34enne Casadei del nuovo ruolo, all’interno dell’associazione di categoria, che rappresenta molta parte degli imprenditori italiani, è stato Matteo Musacci, ferrarese, classe 1986, imprenditore del mondo dei pubblici esercizi e della panificazione, dal 1° giugno nominato presidente nazionale dei giovani imprenditori di Confcommercio. Già membro della giunta di Confcommercio Lazio Nord, Casadei assume così un ruolo apicale nella Confcommercio nazionale: «Sviluppo associativo significa creazione e implementazione di nuovi gruppi di giovani imprenditori in ogni singolo territorio e delle federazioni nazionali di Confcommercio - spiega Casadei. - Avere un referente per il territorio di Rieti è però una grande opportunità per poter esporre le interpellanze, anche quotidiane, della nostra provincia, direttamente nell’ambito nazionale di Confcommercio. È necessario ricreare entusiasmo nel mondo della giovane imprenditoria reatina, che attualmente è scoraggiata da tutta una serie di fattori, riverberando al suo interno le energie delle massime espressioni imprenditoriali italiane».

Una delega, quella di Casadei, che andrà formalizzata, insieme alla costituzione dell’ufficio di presidenza, per stabilire gli obiettivi dell’era del mandato Musacci. La nomina di Casadei all’interno di Confcommercio nazionale arriva quasi in parallelo con l’altro ruolo assunto all’interno della Camera di commercio Rieti-Viterbo: pochi giorni fa, la giunta dell’ente camerale ha infatti nominato Casadei consigliere di amministrazione e vicepresidente dell’Azienda speciale centro Italia, presieduta da Enza Bufacchi, direttrice della Cna Rieti. Nomina che, nelle parole del presidente della Camera di commercio Rieti-Viterbo, Domenico Merlani, «apporterà nuove energie all’interno dell’Azienda speciale camerale, sempre più impegnata nella promozione territoriale dell’alto Lazio e nella formazione professionale».