Giovedì 24 Giugno 2021, 12:45

RIETI - È il reatino Michele Casadei il nuovo vice presidente nazionale di Federalberghi Giovani e con delega ai progetti europei.

Già presidente provinciale di Federalberghi, il 32enne Casadei ha ricevuto la nuova nomina in occasione del meeting svoltosi a Pietra Ligure e per la prima volta è un reatino colui che arriva a rivestire una carica di tale importante all’interno di Federalberghi. «E’ davvero un orgoglio poter raccogliere una sfida così rilevante che arriva a margine di tre anni di intenso lavoro associativo e di relazioni - commenta Casadei, impegnato a rappresentare le esigenze della categoria degli albergatori in particolare durante l'emergenza sanitaria - Ho sempre avuto la consapevolezza che il lavoro da svolgere fosse impegnativo e dunque ho concentrato molte energie su una crescita che potesse restituire visibilità e attenzione al territorio da cui provengo e di cui vado estremamente fiero».

«Oggi possiamo finalmente raccoglierne i frutti grazie ad un percorso nazionale importante: Federalberghi è infatti l’associazione più rappresentativa dell’ospitalità italiana, con più di ventimila iscritti in tutta la penisola e partire da Terminillo arrivando ai vertici dell'espressione giovanile della categoria è una grande soddisfazione, che pone però anche di fronte ad un compito da svolgere con assoluta serietà e capacità. Sarà pertanto mia cura fare del mio meglio per esserne sempre all’altezza».