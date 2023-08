Il Fc Rieti di Ferazzoli è pronto a radunarsi al Gudini: 31 i convocati, 4 le amichevoli previste

RIETI - Vacanze finite per il nuovo Fc Rieti 1936 (ex Città di Rieti, da ieri è ufficiale anche il cambio di denominazione) che lunedì 7 agosto alle 17, si ritroverà al “Gudini” per il primo allenamento preparatorio alla stagione agonistica 2023/'24.

I convocati

Sono 31 i calciatori convocati dalla società, tra i quali ci sono ben diciassetti reatini, tra cui volti noti come quelli di Gabriele Tramontano e Manuel Cavallari, Simone Pezzotti, Gianmarco Cardini, Leonardo Severoni e Nicola Casciani, ma anche riconfermati come Manuel Parente, Gianmarco Laurenti e Giuseppe Bianchetti e delle new entry di assoluto valore come i portieri Simone Roversi e Marco Cingolani, nonché Emanuele Nobile, i baby terribili Valerio Faraglia, Valerio Di Marco, Daniele Duina, Gabriel Lucentini e Federico Zilianti.

Con loro, però, anche diversi punti di riferimento capitolini come Marco Burini e Daniele Ferazzoli, Luca Fiorucci e Andrea Politanò, tutti pronti e motivati al punto giusto per tentare sin da subito a lottare ai vertici di un campionato, quello di Promozione (l'ufficialità arriverà lunedì con il primo comunicato ufficiale della Lnd), che si preannuncia sin d'ora agguerrito.

Eccola la lista completa dei convocati, diramata dal club amarantoceleste:

PORTIERI: ANTONUCCI Christian (2004), CINGOLANI Marco (2004). ROVERSI Simone (2006);

DIFENSORI: ACUTO Dario (2004), ADIKO Dellar, BURINI Marco, CASCIANI Nicola, CONTE Roberto (2005), DUINA Daniele (2004), LUCENTINI Gabriel (2006), NOBILE Emanuele (2003), POLITANO’ Andrea;

CENTROCAMPISTI: BIANCHETTI Giuseppe (2006), CHIANTESE Thomas (2004), CARDINI Gianmarco, FERAZZOLI Daniele, FIORUCCI Luca, GALLO Nicholas (2005), LAURENTI Gianmarco, LOMMI Alessio, PARENTE Manuel, SEVERONI Leonardo;

ATTACCANTI: CAVALLARI Manuel, DI MARCO Valerio (2004), FARAGLIA Valerio (2006), PEZZOTTI Simone, ROMANI Gianluca, SANDU Gabriel, TRAMONTANO Gabriele, VOLPONI Alessandro, ZILIANTI Federico (2006).

STAFF TECNICO: FERAZZOLI Fabrizio (allenatore); PROPERSI Jacopo (preparatore portieri); CELLENO Carlo (preparatore portieri); CARDINI Marco (assistente di campo).

COMPARTO FISIOTERAPICO: LOMBARDI Patrizia, SEBASTIANI Diego.

Le amichevoli

La società, inoltre, ha ufficializzato le quattro amichevoli già programmate, la prima delle quali è prevista per domenica 13 agosto alle 10,30 a Terminillo contro l'Astrea, un test che rievocherà alla mente tante sfide vissute negli anni addietro in serie D.

La seconda è fissata per il 20 agosto a Maccarese (ore 11) contro la W3, poi il 24 agosto (ore 18,30) trasferta a Cerveteri e domenica 27 agosto (ore 11) allo stadio 'Manlio Scopigno' contro il Palocco, ultimo impegno prima dell'esordio in Coppa Italia, il 3 settembre.