Real Sebastiani, prima uscita il 26 agosto a Chieti. Poi i test con Scafati, Napoli e Trapani

RIETI - In vista della prima storica stagione in Serie A2, il Real Sebastiani Rieti ha ufficializzato il programma che la accompagnerà fino all’inizio della regular season. Quattro le gare amichevoli fissate, due di queste con squadre di Serie A1. La squadra allenata da coach Alessandro Rossi si riunirà il 16 agosto per il primo allenamento a Casa Real dando il via alla preparazione precampionato.

Sabato 26 agosto alle 18 ci sarà la prima uscita a Chieti contro la squadra di B che ha nel roster due ex Rsr (Paesano e Leonetti). Mercoledì 30 alle 18.30 trasferta di lusso al PalaMangano per affrontare Scafati, ex squadra di coach Alessandro Rossi che milita nella massima serie italiana.

Sabato 2 settembre la prima gara al PalaSojourner contro Napoli in occasione del Memorial “Riccardo Blasi” (ore 21). Giovedì 7 settembre il Real Sebastiani incontrerà una delle candiate alla vittoria finale del campionato di A2, ovvero il Trapani Shark: palla a due alle 17.30 sul campo neutro del PalaDanubio di Fiumicino.

La Supercoppa Lnp

Il 12 settembre alle 20.30 la prima uscita ufficiale degli amarantocelesti contro la Luiss Roma al PalaSojourner (sulla carta gli universitari giocherebbero in casa). Il 15 settembre alle 21 si chiude il girone di Supercoppa con la sfida all’altra laziale Latina sempre al PalaSojourner.